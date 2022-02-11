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​Семеро югорчан скончались от коронавируса за сутки

3 273 новых случая COVID-19 зарегистрировано в Югре за сутки

​Семеро югорчан скончались от коронавируса за сутки

За минувшие сутки в Югре семь человек скончались от коронавируса. Это максимум с 27 января. Летальные случаи зарегистрированы в Мегионе, Нефтеюганске, Ханты-Мансийске. По двое ковид-пациентов умерли в Нижневартовске и Сургуте.

При этом суточный прирост заболевших стабилизировался. За 10 февраля заразились 3 273 человека. Новые случае есть во всех муниципалитетах. Максимальный прирост зарегистрирован в Сургуте – 889 случаев. На момент выявления у 3 181 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 90 зафиксирована пневмония, у 2 – бессимптомно.

На данный момент в регионе 50 757 активных случаев ковида. Состояние 104 пациентов тяжелое, 57 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За весь период пандемии зарегистрировано 156 859 случаев новой коронавирусной инфекции, умерли от COVID-19 2 217 человек.


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Сегодня в 10:52, просмотров: 166, комментариев: 0
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