3 273 новых случая COVID-19 зарегистрировано в Югре за сутки

За минувшие сутки в Югре семь человек скончались от коронавируса. Это максимум с 27 января. Летальные случаи зарегистрированы в Мегионе, Нефтеюганске, Ханты-Мансийске. По двое ковид-пациентов умерли в Нижневартовске и Сургуте.

При этом суточный прирост заболевших стабилизировался. За 10 февраля заразились 3 273 человека. Новые случае есть во всех муниципалитетах. Максимальный прирост зарегистрирован в Сургуте – 889 случаев. На момент выявления у 3 181 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 90 зафиксирована пневмония, у 2 – бессимптомно.

На данный момент в регионе 50 757 активных случаев ковида. Состояние 104 пациентов тяжелое, 57 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За весь период пандемии зарегистрировано 156 859 случаев новой коронавирусной инфекции, умерли от COVID-19 2 217 человек.