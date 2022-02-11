Соискатели в Югре рассчитывают на зарплату в 56,7 тыс. рублей

Югра заняла второе место в рейтинге уральских регионов по средним зарплатным ожиданиям соискателей. Они в среднем претендуют на оплату труда в 56,7 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба рекрутингового агентства HeadHunter, которое проанализировало зарплатные ожидания соискателей в начале 2022 года.

Первое место в рейтинге занял Ямал с зарплатными ожиданиями 70 тыс. рублей. На третьем месте разместилась Тюменская область (44,9 тыс. рублей), на четвертом – Свердловская область (43,8 тыс. рублей), на пятом – Челябинская область (38,2 тыс. рублей). Замыкает рейтинг Курганская область (34,9 тысячи рублей).

В целом по Уралу средние зарплатные ожидания соискателей в начале 2022 года составили 45 тысяч рублей, по России – 53,8 тысячи.