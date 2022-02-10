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Югорчане стали меньше жаловаться на банки

Югорчане жалуются на навязывание платных допуслуг в банках

Югорчане стали меньше жаловаться на банки
pixabay.com

Свыше 5,5 тысячи обращений от жителей Югры, Ямала и Тюменской области поступило за 2021 год в Банк России. Это на 10% меньше, чем год назад. Снижение произошло за счет сокращения числа жалоб на банки, сообщили в пресс-службе отделения Банка России по Тюменской области.

Более 60% жалоб направлено в отношении кредитных организаций, 17% - микрофинансовых организаций (МФО). Остальные обращения касаются страховых компаний, негосударственных пенсионных фондов, кредитных потребительских кооперативов и профессиональных участников рынка ценных бумаг.

В пресс-службе отмечают, что количество жалоб в отношении МФО выросло на 75% - всего поступило 900 таких обращений. В основном жители региона обращаются к регулятору по вопросам реструктуризации микрозайма, возврата задолженности, списания средств без согласия клиента в счет погашения займа.

«Тюменцы, югорчане и ямальцы продолжают жаловаться на навязывание дополнительных платных услуг при оформлении кредита в банке или займа в МФО. За прошлый год направлено свыше 300 таких обращений, что в полтора раза больше, чем годом ранее. Потребителям навязывают страхование жизни или здоровья, а также различные юридические и консультационные услуги», - говорится в сообщении пресс-службы.


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Сегодня в 13:24, просмотров: 124, комментариев: 0
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