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В Югре осудят мастера цеха «КРС Евразия», во вине которого погиб вахтовый работник

Мастер цеха КРС «Евразия» предстанет перед судом за гибель вахтовика на югорском месторождении

В Югре осудят мастера цеха «КРС Евразия», во вине которого погиб вахтовый работник
pixabay.com

В Сургутском районе перед судом предстанет мастер цеха ООО «Компания по ремонту скважин «Евразия» (ООО «КРС Евразия»). Об обвиняется в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Следствие установило, что мастер по подземному ремонту скважин цеха не обеспечил соблюдение правил безопасности на эксплуатируемом компанией взрывоопасном объекте – нефтяной скважины кустовой площадки Имилорского месторождения в Сургутском районе.

«Он нарушил порядок ликвидации открытого фонтана на ремонтируемой скважине, а также не остановил работы в опасной зоне и не принял меры к эвакуации работников на безопасное расстояние», - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, 24 февраля 2021 года на скважине на месторождении «Имилорское Тевлин» под Когалымом произошел взрыв, после чего начался пожар. В результате возгорания погиб вахтовый работник Рамиль Аликаев, который приехал на месторождение за месяц до этого из Башкортостана.


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Сегодня в 11:54, просмотров: 167, комментариев: 0
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