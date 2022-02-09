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Стоимость первого в Югре НТЦ резко выросла - с 52 до 90 млрд рублей

Затраты на первый в ХМАО НТЦ увеличились до 90 млрд рублей

Стоимость первого в Югре НТЦ резко выросла - с 52 до 90 млрд рублей
pixabay.com

Расчетные затраты на возведение первого в ХМАО Научно-технологического центра (НТЦ) составят около 90 млрд рублей. Осенью 2021 года региональные власти оценивали строительство НТЦ в сумму 52,6 млрд рублей.

«В соответствии с финансово-экономической моделью научно-технологического центра общая расчетная стоимость строительства объектов НТЦ составила порядка 90 млрд рублей, в том числе около 40% от общего объема планируется привлечение частных инвестиций», - сообщил заместитель губернатора Югры Владислав Нигматулин ТАСС.

С чем связано подорожание объекта, чиновник не уточнил. По его словам, Югра уже получила на возведение центра инфраструктурный бюджетный кредит в размере 6,3 млрд рублей. Перечисление денег будет осуществляться траншами в 2022 и 2023 годах, добавил Владислав Нигматулин.

Научно-технологический центр, который будет включать в себя более 20 объектов, планируется построить в течение девяти лет. В числе объектов - центр высоких биомедицинских технологий, университет, технопарк, центры коллективного пользования, студенческие общежития, конгрессно-выставочный центр и т.д.


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Сегодня в 15:53, просмотров: 256, комментариев: 5
Комментарии:
йося
Сегодня в 16:36
Кандачки себе золотой парашют отмутили, что ещё нужно что б достойно встретить старость
Iriska
Сегодня в 16:46
в каких институтах учат на таких чиновников? как называется факультет?
Марина Пудовкина
Сегодня в 16:47
...
Сергей Б
Сегодня в 16:57
С чем связано подорожание объекта… Пока считали в первый раз, инфляция съела 40% рубля.

К моменту завершения строительства НТЦ инфляция еще сожрет эдак 300%. К бабке не ходи.

Это же не индексация пенсий и зарплат – это грандиозное строительство. Здесь надо все считать точно. Понимать надо.

— Пиши с новой строчки: «Обед». Подчеркни. «От супа отказалась» В скобках: «Суп харчо».
— «Три порции шашлыка — выбросила в пропасть».
— «Вино. Разбила… две бутылки».
— Три!
— Пиши «три».
Сергей Б
Сегодня в 17:11
Ну конечно к моменту готовности НТЦ на зарплату ученым денег скорее всего уже не останется.

Ну и ладно. Жилую недвижимость распродадут, а нежилые корпуса отдадут под коммерческую недвижимость. Будет ЖК НТЦ.

Беспроигрышный вариант.
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