Затраты на первый в ХМАО НТЦ увеличились до 90 млрд рублей

Расчетные затраты на возведение первого в ХМАО Научно-технологического центра (НТЦ) составят около 90 млрд рублей. Осенью 2021 года региональные власти оценивали строительство НТЦ в сумму 52,6 млрд рублей.
«В соответствии с финансово-экономической моделью научно-технологического центра общая расчетная стоимость строительства объектов НТЦ составила порядка 90 млрд рублей, в том числе около 40% от общего объема планируется привлечение частных инвестиций», - сообщил заместитель губернатора Югры Владислав Нигматулин ТАСС.
С чем связано подорожание объекта, чиновник не уточнил. По его словам, Югра уже получила на возведение центра инфраструктурный бюджетный кредит в размере 6,3 млрд рублей. Перечисление денег будет осуществляться траншами в 2022 и 2023 годах, добавил Владислав Нигматулин.
Научно-технологический центр, который будет включать в себя более 20 объектов, планируется построить в течение девяти лет. В числе объектов - центр высоких биомедицинских технологий, университет, технопарк, центры коллективного пользования, студенческие общежития, конгрессно-выставочный центр и т.д.
К моменту завершения строительства НТЦ инфляция еще сожрет эдак 300%. К бабке не ходи.
Это же не индексация пенсий и зарплат – это грандиозное строительство. Здесь надо все считать точно. Понимать надо.
— Пиши с новой строчки: «Обед». Подчеркни. «От супа отказалась» В скобках: «Суп харчо».
— «Три порции шашлыка — выбросила в пропасть».
— «Вино. Разбила… две бутылки».
— Три!
— Пиши «три».
Ну и ладно. Жилую недвижимость распродадут, а нежилые корпуса отдадут под коммерческую недвижимость. Будет ЖК НТЦ.
Беспроигрышный вариант.