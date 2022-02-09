Югорчанка набрала кредитов и вложилась в мошенническую схему

Жительница Советского района потеряла больше миллиона рублей, доверившись лжеброкерам. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Установлено, что 53-летняя женщина увидела в интернете объявление о дополнительном заработке с помощью инвестиций. Поверив рекламе, пенсионерка зашла на сайт и зарегистрировалась на лжеброкерской платформе. Почти полтора месяца она под руководством «куратора» переводила деньги на якобы привязанный к ее профилю счет. Общая сумма составила 1,1 млн рублей кредитных средств. Когда женщина попыталась вывести деньги, у нее не получилось. Тогда она поняла, что стала жертвой обмана.

«Стоит отметить, что уже при регистрации на платформе, у женщины со счета были похищены 20 тысяч рублей, о чем она сразу сообщила полицейским, но, поверив уговорам неизвестных, продолжила попытки зарабатывания на бирже», - уточнили в пресс-службе полиции.