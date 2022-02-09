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​В Югре окажут психологическую помощь жертвам домашнего насилия

Акция «Домашнее насилие: крик о помощи за закрытой дверью» пройдет в Югре с 1 по 28 февраля

​В Югре окажут психологическую помощь жертвам домашнего насилия
Фото: Pexels

В Югре с 1 по 28 февраля пройдет акция «Домашнее насилие: крик о помощи за закрытой дверью». Ее организует окружная Единая социально-психологическая служба «Телефон доверия».

«Домашнее насилие – разрушающий уклад семейной жизни, в котором люди не являются равными, всегда есть «жертва» и «агрессор». При этом сценарий насильственных действий всегда один и тот же: нормальная стадия отношения сменяется нарастающим напряжением, конфликтной обстановкой, за которыми следует акт насилия (оскорбления, унижения, применение физической силы), после чего наступает раскаяние и снова нормальная фаза отношений. Такой цикл имеет свойство с каждым разом уменьшать длительность каждой стадии», – подчеркнули в пресс-службе Центра общественного здоровья и медпрофилактики.

Специалисты советуют обратиться за профессиональной психологической помощью в следующих случаях:

  • вы думаете, что ситуация безвыходная, будущее кажется ненадежным;
  • ощущаете ограничение собственных действий во всех сферах жизни;
  • чувствуете в себе склонность к насилию или применяете насилие по отношению к своим близким;
  • являетесь свидетелем домашнего насилия или замечаете изменение поведения у своих родственников, которое вас пугает.

Югорчане могут получить квалифицированную психологическую помощь анонимно по телефонам – 8-800-101-12-12 или 8-800-101-12-00. Специалисты работают круглосуточно и бесплатно.


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Сегодня в 12:39, просмотров: 35, комментариев: 0
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