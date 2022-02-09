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​22 тысячи школьников Югры продолжают учиться дистанционно

В нескольких муниципалитетах ХМАО продлили дистанционное обучение в школах

​22 тысячи школьников Югры продолжают учиться дистанционно
Фото: pixabay.com

Школьники Нягани, Радужного, отдельных поселений Березовского, Нефтеюганского, Октябрьского районов продолжат дистанционное обучение. Об этом на заседании оперативного штаба Югры по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции сообщил директор окружного департамента образования и молодежной политики Алексей Дренин.

«Всего до конца недели в режиме онлайн будут обучаться около 22 тысяч человек – 9,5 процента от всего контингента обучающихся», – отметил он.

Напомним, в школах Югры до 9 февраля было введено дистанционное обучения из-за роста заболевших коронавирусом. Кроме того, были приняты и другие ограничительные меры, которые продолжат действовать.

«Принятые ранее в автономном округе меры, направленные на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, продолжают действовать. В соответствии с постановлением губернатора автономного округа от 4 февраля №6 некоторые из этих решений получили дальнейшее правовое регулирование – дополнены правилами проведения зрелищно-развлекательных мероприятий», – сообщила губернатор Наталья Комарова.


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Сегодня в 11:13, просмотров: 165, комментариев: 0
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