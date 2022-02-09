Олимпийцев из Югры изобразили на стикерах в Telegram

В Telegram появились стикеры со спортсменами из Югры, которые выступают на зимних Олимпийских играх в Пекине. Таким образом создатели наклеек хотели поддержать земляков в соревнованиях.

Всего в коллекции семь стикеров с подбадривающими слоганами. На них изобразили четырех югорчан, которые сейчас представляют регион на Олимпиаде: биатлонистку Кристину Резцову, лыжника Сергея Устюгова и сноубордистов Андрея и Наталью Соболевых. Также коллекцию дополнили хоккеисты, ранее выступавшие за клуб из Ханты-Мансийска.

Стикеры можно скачать по ссылке.

Кроме того, в социальных сетях запустили спортивный флешмоб под специальным хэштегом #ЮграПокоряетПекин.