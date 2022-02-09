Заместитель министра юстиции РФ Всеволод Вуколов 9 февраля работает в Югре

В среду, 9 февраля, заместитель министра юстиции Российской Федерации Всеволод Вуколов с рабочим визитом посетит Сургут и Ханты-Мансийск.

«В первой половине дня заместитель главы федерального ведомства проведет рабочую встречу с губернатором автономного округа Натальей Комаровой по вопросам совместной работы ведомства и региона. Затем под председательством Всеволода Вуколова в режиме видеоконференции состоится совещание с представителями бизнес-сообщества Югры. Его участниками станут представители органов власти, общественных организаций, предпринимательского сообщества, уполномоченные по правам человека, защите прав предпринимателей в автономном округе. Планируется, что они обсудят развитие сети исправительных центров в регионе, включая вопросы использования труда проживающих в центрах для нужд бизнеса», - рассказали в департаменте общественных и внешних связей округа.

В Сургуте Всеволод Вуколов посетит исправительный центр регионального управления Федеральной службы исполнения.