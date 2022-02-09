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​В Югре наблюдается острая нехватка медиков

Медработникам в ХМАО предлагают зарплату 54 тысячи рублей

​В Югре наблюдается острая нехватка медиков
pixabay.com

Югра находится на 12 месте в России по уровню предлагаемых медработникам зарплат. Средний заработок в вакансиях для медиков в округе составляет 53 659 рублей. Об этом следует из результатов исследования рекрутингового агентства HeadHunter, которое проанализировало ситуацию на рынке труда в профессиональной сфере «Медицина, фармацевтика».

Эта сфера остается одной из самых дефицитных стране, отмечают эксперты. По данным за 2021 год, в среднем на одну вакансию здесь приходилось лишь 1,4 активных резюме. В ХМАО ситуация еще хуже: на одну медицинскую вакансию - 1,2 резюме. При том что комфортной для работодателей и соискателей ситуацией является такая, когда на одну вакансию приходится в среднем 5–6 резюме.

Опрос показал, что медработники достаточно комфортно ощущают себя на рынке труда. Только 18% испытывают угрозу увольнения текущим работодателем, еще 73% этого не опасаются. В то же время 63% уверены, что найти работу в их профессиональной области сложно, обратной точки зрения придерживаются только 29%. Снизить свои зарплатные ожидания ради гарантированного трудоустройства сегодня готовы 36% медиков, еще 49% на такой шаг не согласны.


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Сегодня в 10:36, просмотров: 108, комментариев: 0
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