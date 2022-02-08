Обвиняемый в убийстве югорчанин сбежал в Приморский край и устроился работать автослесарем

В Сургутский район доставили мужчину, обвиняемого в совершении убийства в 2006 году. Его не могли найти 15 лет. Все эти годы он жил в Приморском крае, где работал автослесарем, сообщили в пресс-службе ОМВД по Сургутскому району.

Убийство произошло в ночь с 24 на 25 мая 2006 года в Лянторе. Полицейские установили, что между двумя мужчинами произошла ссора, в ходе которой 38-летний югорчанин нанес удар ножом в шею своему 45-летнему оппоненту. От полученной раны потерпевший скончался на месте.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Личность подозреваемого они установили в течение нескольких дней совместно с представителями Следственного комитета. Однако найти злоумышленника не удалось – сразу после происшествия он покинул пределы округа. В июле 2006 года подозреваемого объявили в розыск. Найти его удалось лишь спустя 15 лет.

«В начале февраля от коллег из Приморского края поступило сообщение о том, что установлен мужчина, объявленный в розыск ОМВД России по Сургутскому району. Оперативники незамедлительно выехали в служебную командировку и доставили подозреваемого, который на данный момент проживал в небольшом поселке Приморского края и работал автослесарем у индивидуального предпринимателя», - рассказали подробности в пресс-службе полиции.

Расследование уголовного дела возобновлено. Обвиняемый в совершении убийства югорчанин помещен в изолятор временного содержания.