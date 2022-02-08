Предприниматель из ХМАО задолжал по налогам и сборам почти 350 млн рублей

В ХМАО руководитель коммерческой организации задолжал по налогам и сборам почти 350 млн рублей. Против него возбудили уголовное дело по статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Дело прекратили после того, как бизнесмен выплатил долги, пени и штрафы на общую сумму более 500 млн рублей, сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Следствие установило, что гендиректор компании, занимающейся добычей сырой нефти, с целью уклонения от уплаты налогов создал фиктивный документооборот с шестью предприятиями, которые якобы привлекались для поставки товарно-материальных ценностей, оказания услуг и выполнения работ для предприятия. Фактически же предприниматели работы не выполняли и услуги не оказывали.

«Отразив в налоговой отчетности недостоверные сведения, подозреваемый уклонился от уплаты в федеральный бюджет более 346 миллионов рублей налоговых отчислений за 3 квартал 2019 года», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В целях возмещения ущерба следователи арестовали 17 объектов недвижимости предприятия стоимостью более 400 млн рублей, а также собрали необходимые доказательства вины бизнесмена. В результате он раскаялся в содеянном и возместил в бюджетную систему РФ более 520 млн рублей, включая задолженность по налогам и сборам, пени и штрафы.