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​В ХМАО компания выплатила долги по налогам, пени и штрафы на сумму более полумиллиарда рублей

Предприниматель из ХМАО задолжал по налогам и сборам почти 350 млн рублей

​В ХМАО компания выплатила долги по налогам, пени и штрафы на сумму более полумиллиарда рублей
pixabay.com

В ХМАО руководитель коммерческой организации задолжал по налогам и сборам почти 350 млн рублей. Против него возбудили уголовное дело по статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Дело прекратили после того, как бизнесмен выплатил долги, пени и штрафы на общую сумму более 500 млн рублей, сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Следствие установило, что гендиректор компании, занимающейся добычей сырой нефти, с целью уклонения от уплаты налогов создал фиктивный документооборот с шестью предприятиями, которые якобы привлекались для поставки товарно-материальных ценностей, оказания услуг и выполнения работ для предприятия. Фактически же предприниматели работы не выполняли и услуги не оказывали.

«Отразив в налоговой отчетности недостоверные сведения, подозреваемый уклонился от уплаты в федеральный бюджет более 346 миллионов рублей налоговых отчислений за 3 квартал 2019 года», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В целях возмещения ущерба следователи арестовали 17 объектов недвижимости предприятия стоимостью более 400 млн рублей, а также собрали необходимые доказательства вины бизнесмена. В результате он раскаялся в содеянном и возместил в бюджетную систему РФ более 520 млн рублей, включая задолженность по налогам и сборам, пени и штрафы.


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Сегодня в 16:25, просмотров: 75, комментариев: 0
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