Метеопредупреждение первой степени опасности объявлено в пяти муниципалитетах ХМАО

В пяти муниципалитетах ХМАО с 00:00 8 февраля до 23:00 9 февраля прогнозируются неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности. Об этом сообщает Ханты-Мансийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Предупреждение объявлено для источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, расположенных на территории Нефтеюганского, Нижневартовского, Сургутского, Белоярского и Ханты-Мансийского районов округа. Всего в список попало 37 предприятий, в их адрес направлен соответствующий прогноз.