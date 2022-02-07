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Югорский священник стал автоволонтером: отвозит медиков на вызовы ковид-пациентов

Священник Кирилл Сысоев из Лянтора стал автоволонтером, чтобы помочь медикам

Югорский священник стал автоволонтером: отвозит медиков на вызовы ковид-пациентов
admsr.ru

В Лянторе священник иерей храма Покрова Божией Матери Кирилл Сысоев стал автоволонтером. Он развозит медиков по их вызовам к пациентам на дом. Своей историей священник поделился с изданием «Вестник».

По словам батюшки, он узнал от врачей, что у них не хватает автотранспорта для посещения пациентов. «Созвонился с главврачом Лянторской больницы Вадимом Петровым, он подтвердил, что помощь нужна. Решил поучаствовать в этом благом деле», — рассказал Кирилл Сысоев.

Священник ежедневно доставляет терапевтов и педиатров к тем, кто лечится амбулаторно. При этом он соблюдает меры предосторожности – надевает специальный защитный костюм и медицинскую маску.

«Мне звонят, спрашивают, есть ли время, чтобы проехать с медиками по маршруту, навестить пациентов, или тех, кто находится на самоизоляции: нужно взять мазок на коронавирус. Время может быть разное: и днем, и вечером. Сколько надо, столько и возишь», - говорит батюшка.

По его словам, в последнее время вызовов стало меньше. Батюшка объяснил это возможной стабилизацией ситуации.


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Сегодня в 15:53, просмотров: 61, комментариев: 0
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