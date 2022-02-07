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В ХМАО объем выданных автокредитов за год вырос на 37%

Объем выданных автокредитов в Югре в 2021 году превысил 18 млрд рублей

В ХМАО объем выданных автокредитов за год вырос на 37%
pixabay.com

В Югре в 2021 году было выдано автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) на общую сумму 18 млрд 515 млн 701 тыс. рублей. Это на 36,6% больше, чем в 2020 году, когда югорчане оформили автокредиты на сумму 13 млрд 552 млн 128 тыс. рублей.

В России по итогам 2021 года было выдано автокредитов на общую сумму 1 трлн 119 млрд рублей. Это на 45,6% больше по сравнению с предыдущим годом (в 2020 году было 768,8 млрд рублей). Объем выданных в 2021 году автокредитов стал рекордным за всю историю наблюдений за сегментом автокредитования, отмечают в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Самый большой объем выданных автокредитов в 2021 году зафиксирован в Москве (138,6 млрд. руб.), Московской области (88,6 млрд. руб.) и Санкт-Петербурге (77,4 млрд. руб.). При этом сильнее всего объем вырос в Краснодарском (+82,1%) и Ставропольском (+69%) краях.

«В целом, в прошлом году выдача автокредитов была на довольно высоком уровне. При этом во второй половине года было отмечено некоторое сокращение количества выданных автокредитов при одновременном росте среднего чека по ним, что, в итоге, привело к рекордным значениям годового объема выданных автокредитов», - прокомментировал ситуацию директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Ранее сообщалось, что автомобили серьезно подорожали в России за 2021 год. Эксперты пришли к такому выводу, сравнив цены на машины в январе и декабре прошлого года.


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Сегодня в 14:28, просмотров: 37, комментариев: 0
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