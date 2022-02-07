Мошенники оформили микрозаймы на четырех югорчан без их ведома

Югорчане все чаще становятся жертвами аферистов, даже не подозревая этого, сообщают в пресс-службе УМВД по ХМАО. Только за минувшие выходные в полицию Сургута обратились четыре человека, пострадавших от мошенников.

«Неустановленные лица, имея доступ к персональным данным горожан, оформили микрозаймы без их ведома. Общий ущерб денежных средств составил порядка 40 тысяч рублей», - говорится в сообщении пресс-службы.

Всего за минувшие выходные аферисты выманили у югорчан почти полтора миллиона рублей. Сотрудники полиции зарегистрировали 18 фактов мошенничества и краж с банковских карт, совершенных дистанционным способом.