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На югорчан без их ведома оформляют микрозаймы

Мошенники оформили микрозаймы на четырех югорчан без их ведома

На югорчан без их ведома оформляют микрозаймы
pixabay.com

Югорчане все чаще становятся жертвами аферистов, даже не подозревая этого, сообщают в пресс-службе УМВД по ХМАО. Только за минувшие выходные в полицию Сургута обратились четыре человека, пострадавших от мошенников.

«Неустановленные лица, имея доступ к персональным данным горожан, оформили микрозаймы без их ведома. Общий ущерб денежных средств составил порядка 40 тысяч рублей», - говорится в сообщении пресс-службы.

Всего за минувшие выходные аферисты выманили у югорчан почти полтора миллиона рублей. Сотрудники полиции зарегистрировали 18 фактов мошенничества и краж с банковских карт, совершенных дистанционным способом.


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Сегодня в 13:45, просмотров: 160, комментариев: 0
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