Экс-глава управления ФНС в ХМАО назначена замгубернатора округа

На должность заместителя губернатора ХМАО назначена Ольга Литова, до этого руководившая региональным управлением федеральной налоговой службы. Соответствующее распоряжение подписала глава округа Наталья Комарова, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
На посту вице-губернатора Ольга Литова сменит Галину Максимову, назначенную с 7 февраля на должность советника руководителя региона.
Литова будет курировать работу региональных служб государственной охраны объектов культурного наследия, жилстройнадзора, а также ветеринарную службу, службы по контролю за надзором в сфере здравоохранения, образования и окружающей среды.
Ольга Литова родилась в 1969 году в селе Заводоуспенское Свердловской области. В налоговых органах работала с 1997 года. В 2010 году была назначена на должность руководителя управления федеральной налоговой службы по Югре.
Литова будет курировать
1) охраны объектов культурного наследия
2) жилстройнадзора
3) ветеринарную службу
4)службы по контролю за надзором в сфере здравоохранения
5) образования
6) окружающей среды
Кажется я все перечислил или что то забыл,кажется Литовой ей пнадобится как минимум еще 5 замов