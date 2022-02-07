Экс-глава управления ФНС в ХМАО назначена замгубернатора округа

На должность заместителя губернатора ХМАО назначена Ольга Литова, до этого руководившая региональным управлением федеральной налоговой службы. Соответствующее распоряжение подписала глава округа Наталья Комарова, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

На посту вице-губернатора Ольга Литова сменит Галину Максимову, назначенную с 7 февраля на должность советника руководителя региона.

Литова будет курировать работу региональных служб государственной охраны объектов культурного наследия, жилстройнадзора, а также ветеринарную службу, службы по контролю за надзором в сфере здравоохранения, образования и окружающей среды.

Ольга Литова родилась в 1969 году в селе Заводоуспенское Свердловской области. В налоговых органах работала с 1997 года. В 2010 году была назначена на должность руководителя управления федеральной налоговой службы по Югре.