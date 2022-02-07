Майнить криптовалюту за счет попутного нефтяного газа предложили в ХМАО

В ХМАО предложили добывать криптовалюту, используя попутный нефтяной газ (ПНГ) из месторождений округа, пишет «Российская газета». Компании ТЭК сегодня используют ПНГ в лучшем случае на 95%, остальная часть сжигается. Аккумулировать ПНГ и доставлять его потребителям с далеких месторождений часто бывает нерентабельно, да и технологически невозможно.

Зато с его помощью можно добывать криптовалюту, отмечает издание. Первый пилотный проект полтора года назад в Югре запустила одна из крупных нефтяных компаний на месторождении в 120 километрах от Ханты-Мансийска. К электростанции, работающей на месторождении от ПНГ, был установлен мобильный контейнер с вычислительным оборудованием.

Энергия из попутного газа может питать дата-центры и майнинговые фермы. «Так мы увеличим процент рационального использования сырья», - пояснили тогда суть идеи в нефтедобывающей компании. За месяц с помощью майнинг-фермы удалось заработать несколько миллионов рублей.

Ранее депутат думы ХМАО, бизнесмен Ринат Айсин высказал мнение, что Югра может стать пилотным регионом для создания нормативной базы в целях регулирования рынка криптовалюты в России. По его оценке, этому может поспособствовать лидирующая позиция округа в производстве электроэнергии и попутного газа, из которого можно производить электроэнергию. Депутат считает, что полноценная легализация майнинга позволит создать новые рабочие места в крупных и отдаленных районах региона.

Сегодня, по данным аналитиков, на Россию приходится 11 процентов мощностей для майнинга биткоина, страна входит в первую тройку стран мира по объему добычи криптовалют, уточняет «Российская газета». Правительство подготовило документ по регулированию электронных валют, оно предусматривает идентификацию клиентов, введение ответственности за нарушения и возможное «приземление» иностранных криптоплощадок в России.