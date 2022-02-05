В ХМАО работают фальшивомонетчики

Поддельные денежные купюры наводнили Югру, предупреждает окружное УМВД: о том, что на территории округа активно сбываются фальшивые пятисотки, тысячные и пятитысячные купюры, стражи порядка узнали накануне. В УМВД отмечают, что уровень «работы» нынешних умельцев очень высокий — имитированы все элементы защиты денег, включая свечение под ультрафиолетом.

Определить фейковость, таким образом, довольно сложно, но в полиции отмечают: если вы заподозрили, что вам сбывают подделку, сохраните ее, не дав тому, что ею расплачивается, ее уничтожить. После чего обратиться в банк и в полицию, которая сейчас выясняет пути, приведшие фальшивые деньги в округ.