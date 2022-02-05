За сутки в ХМАО выявили 4039 новых заболевших коронавирусом

«Корону» надели еще 4039 югорчан: таковы итоги пятницы, 4 февраля, о которых сообщает региональный оперштаб.

Новые случаи заболевания ковидом выявлены в 22 муниципалитетах округа. Традиционно рекордсменами остаются крупнейшие города Югры: в Сургуте обнаружено 1220 новых заболевших, в Нижневартовске — 518, в Ханты-Мансийске — 420.

Учитывая новые данные, общее количество югорчан, за время пандемии получавших положительные результаты тестов на «корону», составило 132 376 человек — большинство (96 064 человека) выздоровели, под наблюдением остаются 37 121 носитель вируса, а 2 191 югорчанин не справился с болезнью и умер — из них трое ушли из жизни за минувшие сутки.