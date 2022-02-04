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Югорчан оставили без развлечений

Наталья Комарова подписала запрет на развлекательные мероприятия в ХМАО

Югорчан оставили без развлечений
pixabay.com

Губернатор Югры Наталья Комарова подписала запрет на развлекательные мероприятия. Даты окончания этих ограничений в постановлении, опубликованном на сайте окружного правительства, нет.

«Установить запрет на проведение в ХМАО зрелищно-развлекательных мероприятий», - говорится в документе.

Исключения сделаны для спектаклей и концертов в закрытых залах, работы театров и кинотеатров при заполняемости не более 30% от общей вместимости зала. Ограничения также не распространяются на работу музеев, галерей и библиотек (для групп численностью не более 10 человек) и спортивные мероприятия, которые проводятся без участия зрителей. Кроме того, возможно проведение физкультурных и спортивных мероприятий межрегионального, всероссийского и международного уровня, но при заполнении трибун не более 30 %

Напомним, за минувшие сутки в Югре выявили уже 3 614 новых случаев заражения коронавирусом. Это стало максимумом за всю пандемию.


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Сегодня в 14:20, просмотров: 73, комментариев: 0
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