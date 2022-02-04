472 млрд рублей держат югорчане на счетах в банках

916 млрд рублей достиг объем средств на банковских счетах жителей Югры, Ямала и Тюменской области на начало 2022 года. При этом югорчане держат на счетах почти 472 млрд рублей, на тюменцев и ямальцев приходится 264 млрд и 180 млрд рублей, сообщили в пресс-службе отделения Банка России по Тюменской области.

«После сокращения в январе–октябре в конце 2021 года сумма средств на банковских счетах тюменцев, югорчан и ямальцев вновь начала расти. За ноябрь–декабрь прошлого года прирост составил 5%», – сообщил управляющий отделением Банка России по Тюменской области Сергей Попов.

Жители «тюменской матрешки» стали чаще открывать вклады в банках отчасти из-за повышения ставок: средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам десяти крупнейших банков страны за третью декаду декабря 2021 года составила 7,7% годовых, уточнили в пресс-службе.