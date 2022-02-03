Учитель младших классов расскажет, как настроить ребенка на удаленную учебу

Учитель начальных классов МБОУ Лянторская СОШ №5, участник всероссийского форума классных руководителей Татьяна Грейть расскажет родителям Югры, как сконцентрировать внимание ребенка на обучении в дистанционном режиме работы. Онлайн-эфир состоится 3 февраля в 19:00 в группе ЦУР Югры во «ВКонтакте».

Преподаватель расскажет, как организовать рабочий процесс так, чтобы ребенок не чувствовал себя на каникулах, с одной стороны, и не занимался с утра до вечера, с другой. А также объяснит, стоит ли родителям дополнительно заниматься с ребенком в период введенных ограничений или достаточно того, что ребята проходят в дистанционном формате. Кроме того, Татьяна Грейть ответит на вопросы, которые поступят во время прямого эфира.