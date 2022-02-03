В Югре обновлен рекорд по суточному приросту заболевших коронавирусом

В Югре обновлен максимум по суточному приросту заболевших коронавирусом – выявлено 3 283 новых случая COVID-19 во всех муниципальных образованиях региона. Лидерами по суточному приросту стали Нижневартовск (703), Сургут (664) и Ханты-Мансийск (397).

Большинство новых заболевших, 3 197 пациентов, обратились к врачам с симптомами ОРВИ, у 74 человек диагностирован пневмония. Лечение от коронавируса сегодня проходят 30 037 человек. Состояние 79 пациентов тяжелое, 36 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Всего лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии — 127 723. Умерли 2 183 человека, за минувшие сутки – четыре человека.