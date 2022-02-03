«Югра-Экология» определила размер оплаты за вывоз мусора с гаражей

В 2022 году в Югре будут введены новые нормативы накопления ТКО и введены новые категории для дачных и гаражных кооперативов. Отдельные начисления платы за услугу «обращение с ТКО» появятся в Нефтеюганске, Нягани, Ханты-Мансийске, Когалыме, Пыть-Яхе и ряда других муниципальных образований. Об этом сообщает пресс-служба АО «Югра-Экология».

Нормативы накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) категории «Гаражи, парковки закрытого типа» распространяется как на гаражные кооперативы, так и на физических лиц, которые являются владельцами гаражей.

«Гаражный кооператив является самостоятельным субъектом отношений с отдельным от жилого помещения объектом образования ТКО, поэтому подлежит заключению отдельный договор с гаражным кооперативом на указанный объект. Нормативы накопления ТКО определены на основании замеров, то есть четыре раза в год семь дней подряд измерялись ТКО, образованные конкретной категорией объектов. Таким образом, отходы, образованные в гаражах не замерялись как отходы, накопленные в МКД», - объяснили в пресс-службе регоператора.

Оплату можно будет произвести в расчетно-кассовых центрах.