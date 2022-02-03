38 тысяч ипотек оформили жители ХМАО в 2021 году

За 2021 год жители Югры, Тюменской области и Ямала получили свыше 81 тыс. ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на сумму 246 млрд рублей. По сравнению с 2020 годом объем выданных кредитов увеличился на 25%, сообщили в пресс-службе отделения Банка России по Тюменской области.

Жители Югры оформили 38 тыс. кредитов на сумму 119 млрд рублей, тюменцы – 31 тыс. на 82 млрд рублей, ямальцы – свыше 12 тыс. на 45 млрд рублей. Наибольший прирост объема выдачи отмечен в Тюменской области – 35%, на Ямале – 23%, в Югре – 21%.

«Рекордный прирост объема выдачи ипотечных кредитов отмечен во втором квартале прошлого года – более чем в два раза по сравнению со вторым кварталом 2020 года. В сентябре-октябре наблюдалось сокращение спроса, что связано с изменением условий выдачи ипотеки по льготным госпрограммам и увеличением ее стоимости», – сообщил управляющий Отделением Банка России по Тюменской области Сергей Попов.

Совокупная задолженность жителей «тюменской матрешки» по ИЖК увеличилась за год на 16% и на начало января 2022 года составила 554 млрд рублей. Доля просроченной задолженности в общем объеме кредитов – менее 1%.

Средняя ставка по ИЖК в регионе за год выросла незначительно – с 7,6% до 7,9% годовых. Средний размер ипотечного кредита увеличился на 15% и составил в Югре 3,1 млн рублей, в Тюменской области – 2,7 млн рублей, на Ямале 3,6 млн рублей.