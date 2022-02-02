Пьяный югорчанин во время ссоры выстрелил в полуторагодовалого сына

Пьяный югорчанин в ходе ссоры едва не застрелил своего собственного сына из охотничьего ружья. Полуторогодовалый малыш получил тяжелые травмы нижних конечностей и госпитализирован.

По данным следственного комитета, инцидент произошел в Кондинском районе 18 декабря 2021 года. У злоумышленника возник конфликт с сожительницей. Тогда мужчина стал угрожать женщине убийством и нечаянно выстрелил из оружия в ребенка.

Отмечается, что югорчанин уже был судим за тяжкое преступление. В 2016 году он вышел из тюрьмы, за ним должны были приглядывать полицейские для профилактики других инцидентов.

«Обвиняемый по ходатайству следователя заключен под стражу. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе объем проведенных с ранее судимым лицом профилактических мер и степень ответственности должностных лиц. Расследование продолжается», – сообщили в СУ СКР по Югре.