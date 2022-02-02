Зарплаты строителей в Югре оказались на втором месте по величине в УрФО

Спрос на строителей в Югре за 2021 год вырос на 56%. По этому показателю регион занял четвертое место в Уральском федеральном округе. Об этом следует из исследования HeadHunter.ru, посвященного ситуации с вакансиями в строительной сфере в уральских регионах.

Сильнее всего спрос на строителей вырос в Курганской области – сразу на 72% по сравнению с 2020 годом. В Челябинской области рост составил 63%, в Тюменской – 58%, в Свердловской, как и в ХМАО, - 56%. Наиболее скромную динамику показала строительная сфера ЯНАО, где спрос вырос на 32%.

Средняя зарплата в строительной сфере в УрФО составила 57 тыс. руб., что на 3,6 тыс. меньше, чем по стране в целом. Наиболее высокое вознаграждение строителям предлагают в ЯНАО – 87 тыс. руб. ХМАО разместился на втором месте – со средней зарплатой 64,6 тыс. руб. Третью строчку заняла Тюменская область (60 тыс. руб.). Далее следуют Курганская (54,5 тыс.), Свердловская (53,5 тыс.) и Челябинская (48,6 тыс.) области.

«Во всех регионах Урала наблюдается дефицит строительных кадров, причем чуть более сильный, чем по стране в целом: на одну вакансию приходится лишь 1,3 активных резюме (по России – 1,8)», - отметили в пресс-службе HeadHunter.ru.