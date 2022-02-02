Итоговое сочинение в дополнительный срок в ХМАО написал 701 школьник

701 югорского школьника допустили к написанию итогового сочинения в дополнительный срок 2 февраля, еще 10 человек – к написанию изложения. Об этом сообщили в пресс-службе окружного департамента образования.

«К участию в написании в дополнительный срок допущены обучающиеся, получившие «незачет» или не участвовавшие в написании итогового сочинения (изложения) в основной день, 1 декабря 2021 года, по уважительным причинам, подтвержденным документально», - говорится в сообщении пресс-службы.

Большинство учащихся написали итоговое сочинение в основную дату 1 декабря. Получение выпускниками «зачета» за итоговое сочинение является одним из условий допуска к прохождению ГИА-11 в 2022 году.

Написание сочинений и изложений стартовало в 10 часов утра. Продолжительность выполнения задания составила 3 часа 55 минут.