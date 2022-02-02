К помощи в лечении ковид-пациентов в Югре привлекли студентов-медиков

В Югре продолжает расти нагрузка на медицинские учреждения из-за увеличения зараженных коронавирусом. Ковидные амбулаторные центры работают круглосуточно. К работе в амбулаторном звене привлечены более 300 студентов, врачей стационаров и иных медицинских организаций. Об этом рассказал главный врач региона Алексей Добровольский.

«На протяжении текущей недели не отмечаем снижение числа вызовов бригад скорой помощи, обращений в поликлиники. Участковые врачи и в позднее вечернее время до 22:00-24:00 приходят на дом к заболевшим. Ковидные амбулаторные центры работают круглосуточно. Из 1689 ковидных коек заняты 1234. За минувшие сутки госпитализированы 196 больных ковидом. Бригадами скорой помощи в округе выполнены 2742 вызова. Это в 2 раза больше среднегодового ежедневного числа вызовов. Для работы в амбулаторном звене привлечены более 300 студентов, врачей стационаров, иных медицинских организаций», - написал глава департамента здравоохранения в личном телеграм-канале.

Суточная заболеваемость COVID-19 в регионе бьет рекорды. Только за минувшие сутки диагноз подтвердили у 2 808 человек.