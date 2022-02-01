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Правительство России выделило ХМАО больше 120 миллионов на борьбу с омикроном

Власти РФ направили средства на борьбу с омикроном в Югре

Правительство России выделило ХМАО больше 120 миллионов на борьбу с омикроном
Фото: pixabay.com

Больше 120 миллионов выделили Югре из бюджета РФ на борьбу с новым штаммом коронавируса. Об этом заявила губернатор региона Наталья Комарова на заседании оперативного штаба.

«Субъекты РФ дополнительно получают свыше 7,3 миллиарда рублей на поддержку поликлиник, которые работают по системе обязательного медицинского страхования. Данное решение принято в связи с распространением нового штамма коронавируса «Омикрон». Из названого объема в автономный округ поступит 120,8 млн рублей», — сообщила глава ХМАО.


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Сегодня в 18:34, просмотров: 98, комментариев: 0
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