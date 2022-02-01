Пациенты в ХМАО часами сидят в больницах в надежде попасть на прием к врачу

Жители ХМАО часами сидят в очередях в больницах, чтобы попасть на прием, получить направление на ПЦР-тест и открыть больничный. Вызвать врача на дом и дождаться его приезда практически нереально, пишут югорчане в паблике «Послушайте, доктор. ХМАО-Югра» в соцсети «Вконтакте».

На длинные очереди жалуются жители разных городов ХМАО. Так, например, вартовчанка Екатерина Логин написала, что 25 января почувствовала себя плохо и обратилась в фильтр-бокс городской поликлиники, где с температурой просидела четыре часа.

«27 января мне позвонили и сказали, что нужно подойти и повторно пересдать мазок. Я снова отстояла в очереди с ковид положительными, сдала. 29 января на горячей линии мне сказали, что тест „положительный“, и предложили 2 варианта, либо идти в больницу или ждать врача 3-4 дня, возможно, он и не придет, так как много положительных тестов», - рассказала жительница Нижневартовска.

Еще у одной горожанки Полины Кувшиной с подобной ситуацией столкнулся супруг, который поехал в фильтр-бокс с температурой 39,2. «Просидел ровно до закрытия, на прием не попал из-за огромного количества человек. Утром 31 января вызывала врача на дом. Сказали ожидать до 20.00», - написала горожанка, добавив, что врач так и не приехал, открыть больничный не получилось.

На очереди в больнице пожаловалась и жительница Сургута Алена Габченко. Ее возмутило не только трехчасовое ожидание, но и условия, в которых медики принимают пациентов. «Кабинетом это назвать сложно. Один — сделан под лестницей (102), другой — отгорожен от раздевалки (104), где постоянно ходит персонал», - поделилась сургутянка наблюдениями.

В Югре продолжается рост заболевших коронавирусом. Только за минувшие сутки в округе выявлено 2 808 новых случаев заражения. В поликлиники Нефтеюганской окружной клинической больницы сообщили, что за пять дней с 24 по 28 января приняли 4 526 заявок на вызов врача от горожан с признаками ковида либо ОРВИ. Из них 2 684 обращения поступили от взрослых, 1 842 раза врачей на дом вызывали к детям.