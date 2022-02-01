Мошенник продал жителю Лангепаса несуществующий трактор

Житель Лангепаса, решивший купить трактор для дачи, стал жертвой мошенников. С заявлением он обратился в полицию, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Подходящий трактор 45-летний мужчина нашел на сайте «Сургут. Грузовик». Стоимость транспортного средства составила 111 тыс. рублей, вместе с расходами – 156 тыс. рублей. Югорчанин связался с автором объявления Дмитрием, который попросил перевести указанную сумму в качестве оплаты.

«Потерпевший совершил девять переводов и был уверен в совершении сделки, так как Дмитрий прислал копию своего паспорта, а также сказал, что готов написать расписку в получении денег, но, позвонив на следующий день по номеру, был удивлен, что он заблокирован», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Югорчанин понял, что стал жертвой обмана, и обратился в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело.