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В Югре директора строительной компании отправили в суд за долги перед подчиненными

Бизнесмен из ХМАО ответит в суде за долги по зарплате

В Югре директора строительной компании отправили в суд за долги перед подчиненными
pixabay.com

61-летний житель Октябрьского района предстанет перед судом. Он обвиняется в совершении преступления по статье о невыплате заработной платы. Расследование уголовного дела против него завершено, сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

По версии следствия, обвиняемый, являясь единственным учредителем и директором строительной компании, с марта 2020 года не выплачивал пятерым уволившимся работникам заработную плату и окончательный расчет. Он действовал так «из корыстной заинтересованности, обусловленной желанием сохранить оборотные средства компании, ее работоспособность и получить имущественную выгоду», отметили в ведомстве. Общая сумма задолженности перед бывшими работниками компании превысила 850 тыс. рублей.

Отмечается, что ранее обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности за невыплату заработной платы. На его имущество стоимостью порядка 900 тыс. рублей наложили арест в целях возмещения ущерба потерпевшим.


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Сегодня в 12:31, просмотров: 111, комментариев: 0
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