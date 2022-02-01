Бизнесмен из ХМАО ответит в суде за долги по зарплате

61-летний житель Октябрьского района предстанет перед судом. Он обвиняется в совершении преступления по статье о невыплате заработной платы. Расследование уголовного дела против него завершено, сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

По версии следствия, обвиняемый, являясь единственным учредителем и директором строительной компании, с марта 2020 года не выплачивал пятерым уволившимся работникам заработную плату и окончательный расчет. Он действовал так «из корыстной заинтересованности, обусловленной желанием сохранить оборотные средства компании, ее работоспособность и получить имущественную выгоду», отметили в ведомстве. Общая сумма задолженности перед бывшими работниками компании превысила 850 тыс. рублей.

Отмечается, что ранее обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности за невыплату заработной платы. На его имущество стоимостью порядка 900 тыс. рублей наложили арест в целях возмещения ущерба потерпевшим.