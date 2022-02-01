Дистанционное обучение продлили в ряде поселений Сургутского района

В ряде поселений Сургутского района продлили дистанционное обучение для школьников. Ограничение коснулось крупных поселений, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

«Дети продолжают учиться дистанционно по 7 февраля. Исключение составляют школы в отдаленных поселениях, там дети учатся очно», – рассказала директор департамента образования и молодежной политики администрации Сургутского района Ольга Кочурова.

Ранее постановлением губернатора Югры на дистант с 25 января по 8 февраля были переведены учебные заведения и секции дополнительного образования в Когалыме, Нефтеюганске, Нижневартовске, Советском районе, Сургуте, Урае, Югорске, Ханты-Мансийске. Также на дистант с 25 января по 6 февраля ушли школы в Мегионе, с 31 января по 5 февраля в Нягани и с 26 января по 1 февраля в ряде поселений Сургутского района.

По данным окружного оперштаба, за минувшие сутки в 18 муниципалитетах Югры зарегистрировано 2 808 новых случаев COVID-19. Лидером по суточному приросту стал Ханты-Мансийск, где заболели 695 человек. В Сургуте выявлено 619 заболевших, в Нижневартовске - 381.