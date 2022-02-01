2 808 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Югре за сутки

За минувшие сутки в 18 муниципалитетах Югры зарегистрировано 2 808 новых случаев COVID-19. Лидером по суточному приросту стал Ханты-Мансийск, где заболели 695 человек. Впрочем, в Сургуте ситуация ненамного лучше – здесь 619 заболевших. В тройку антилидеров вошел Нижневартовск, где диагноз подтвержден у 381 горожанина.

У большинства, 2 695 человек, в момент выявления наблюдались признаки ОРВИ, у 94 зафиксирована пневмония, у 19 – бессимптомно. В ковид-госпиталях находятся 78 пациентов в тяжелом состоянии, 37 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Умерли за сутки три человека, за весь период пандемии - 2 174 человека.