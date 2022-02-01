Водитель «Газели» получил травмы при столкновении с фурой в Когалыме

ДТП с пострадавшим произошло вечером накануне в Когалыме. Как сообщили в пресс-службе окружной Госавтоинспекции, 36-летний водитель «Вольво» с прицепом, при движении задним ходом на перекрестке, выехал со второстепенной дороги на главную, где столкнулся с «Газелью». В результате столкновения травмы получил 32-летний водитель «Газели».

Всего за 31 января на территории округа зарегистрировано 4 ДТП, в которых пострадали 4 человека. Также госавтоинспекторы задержали 5 водителей в пьяном состоянии, 1 - за повторное управление автомобилем в состоянии опьянении, 5 - за отказ от медицинского освидетельствования. Еще 17 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения и 31 – за нарушение требований к перевозке детей.