Сад тропических лесов может появиться в Югре в 2024 году

На территории Югры может появиться ботанический сад с тропическим лесом «Яранга». Завершение работ запланировано на 2024 год. Сроки строительства указаны в распоряжении окружного правительства, пишет Znak.com.

Проектированием объекта занимается компания Aquamarine Projects, головной офис которой находится в Новой Зеландии. В проекте сада, опубликованном на сайте компании, уточняется, что «Яранга» — это «уголок тропических лесов, перемещенных в одно из самых суровых мест на планете».

Общая площадь сада составит 20 тыс. кв. метров. В «Яранге» будут разводить исчезающие и редкие виды животных. В саду планируется разместить более 400 растений, 16 видов рептилий, 15 видов насекомых и моллюсков, восемь видов амфибий и семь видов птиц.

«"Яранга" позволит существенно улучшить качество жизни: местные жители получат новые возможности для отдыха и общения, а также смогут как узнать о жизни в экзотических уголках планеты», - говорится на сайте компании.

Стоимость работ по текущим ценам не уточняется. В 2019 году она оценивалась в 1,8 млрд рублей, и к сегодняшнему дню могла увеличиться.