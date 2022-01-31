Добыча нефти в Югре выросла за год на 2,4%

В 2021 году работающие в Югре нефтедобывающие предприятия добыли 215,7 млн тонн нефти. Это на 5 млн тонн (на 2,4%) больше, чем в 2020 году. На долю автономного округа приходится 41% от объема общероссийской нефтедобычи.

«Передовые позиции по добыче нефти принадлежат компаниям «Роснефть» – 43,5% от общего объема, «Сургутнефтегаз» – 20,3%, «ЛУКОЙЛ» – 14,9%. По сравнению с прошлым годом нефтяные компании нарастили объем эксплуатационного бурения до 17,5 млн метров, ввели 4 366 новых скважин», - сообщили в пресс-службе правительства ХМАО.

В прошлом году в округе открыли 5 новых месторождений - в Нефтеюганском, Нижневартовском и Сургутском районах. В пробную и промышленную эксплуатацию ввели 8 месторождений, на которых по итогам года добыли более 152,7 тысяч тонн нефти.

Суммарная добыча природного и попутного нефтяного газа в автономном округе по итогам 2021 года составила 33,9 млрд куб м.