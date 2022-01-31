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​ПЦР-тесты в ХМАО оказались одними из самых дорогих в России

Стоимость ПЦР-тестирования в югорских лабораториях оценят в ФАС

​ПЦР-тесты в ХМАО оказались одними из самых дорогих в России
pixabay.com

ПЦР-тесты в ХМАО стали одними из самых дорогих в России. Об этом следует из результатов мониторинга, проведенного активистами реготделения Общероссийского народного фронта. Югра вошла в число 24 регионов, где стоимость ПЦР-тестов может превышать 2 тыс. рублей.

«В Югре почти 55% опрошенных сообщили, что им пришлось сдавать тесты платно: либо по причине выезда или въезда в регион, либо таково было условие работодателя, при этом 45% граждан заплатили за тест от 1,5 до 2 тысяч, а 10% – более 2 тысяч. Если учесть, что часто тесты сдают всей семьей, например, при выезде за пределы страны, суммы получаются весьма ощутимые для семейного бюджета», – сообщил руководитель регионального исполкома Народного фронта в Югре Виктор Снисаренко.

Активисты ОНФ также обнаружили, что ПЦР-тестирование проводится в небольшом числе медучреждений. Например, в Ханты-Мансийске их всего три. Обычный тест можно сделать за 1 787 руб., экспресс-тест обойдется в 2 210 руб.

«В федеральных медучреждениях стоимость еще выше, при том, что по ОМС они стоят не более 800 рублей. Бесплатно в государственных клиниках региона тест можно сдать только при наличии симптомов заболевания», - отметили в пресс-службе реготделения ОНФ.

Народный фронт в Югре обратился в реготделение Федеральной антимонопольной службы с просьбой проверить стоимость ПЦР-тестов в частных лабораториях и, в случае установления завышенных расценок, принять меры к их снижению.


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Сегодня в 11:55, просмотров: 148, комментариев: 1
Комментарии:
Альберт Леонов
Сегодня в 12:12
Только сейчас обратили внимание .. Какие расторопные ..

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