Коронавирус за сутки диагностировали у 3 021 человек в ХМАО

В Югре установлен новый антирекорд по суточному приросту зараженных коронавирусом – болезнь диагностировано у 3 021 человека. Максимум зараженных – в Сургуте (930), Нижневартовске (503) и Ханты-Мансийске (334).

«На момент выявления у 2 987 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 23 зафиксирована пневмония, у 11 – бессимптомно», - сообщает оперативный штаб округа.

Сейчас лечение от коронавируса проходят 21 959 человек. По официальным данным, состояние 71 пациента тяжелое, 40 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Ранее глава депздрава Алексей Добровольский сообщил, что число заболевших выросло в 2,4 раза, а число пациентов, находящихся в реанимации, на 12 процентов

Умерли за весь период от COVID-19 умер 2 171 человек, за сутки – четверо.