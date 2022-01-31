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Уральцы рассказали, на что у них выросли траты во время удаленки

Уральцы увеличили трату на еду и интернет во время удаленной работы

Уральцы рассказали, на что у них выросли траты во время удаленки
pixabay.com

У большинства работников Уральского федерального округа (59%) после перехода на работу в удаленном формате выросли расходы на электроэнергию. 57% стали больше тратить на интернет и мобильную связь, 35% - на еду, 11% - на развлечения. У 16% работников на удаленке увеличились траты на одежду и обувь (причем доля давших такой ответ мужчин составляет 14%, а женщин – 11%), а у 5% - на транспорт. Об этом следует из опроса HeadHunter.ru, посвященного тому, как удаленный формат занятости повлияла на траты и образ жизни уральцев.

Согласно результатам, большинство респондентов (78%) сократили свои расходы на транспорт, 49% - на одежду и обувь, 32% стали меньше тратить на питание, 27% - на развлечения.

62% работавших удаленно уральцев отметили, что их расходы на развлечения остались без изменений, кроме того, у 42% респондентов с переходом на удаленку никак не изменились расходы на связь, у 41% - на электроэнергию, у 35% - на одежду и обувь, у 32% - на питание.

11% участников опроса признали, что в новом формате у них появились дополнительные расходы, которых не было ранее. В их числе - траты на услуги доставки, канцелярские товары, оргтехнику, кофе и мебель.

В январе 2022 года спрос на дистанционных работников в УрФО продолжился – по сравнению с прошлым годом число таких вакансий выросло в 2,8 раза. В Югре количество удаленных вакансий увеличилось в 6 раз.


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Сегодня в 09:48, просмотров: 149, комментариев: 0
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