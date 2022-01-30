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​Идем на рекорд. Число заразившихся «короной» в Югре подобралось к 3 тысячам

За сутки коронавирус выявили у 2 954 югорчан

​Идем на рекорд. Число заразившихся «короной» в Югре подобралось к 3 тысячам
Фото: pixabay.com

Еще 2 954 югорчанина подхватили «корону»: таковы результаты субботы, 29 января. Как передает региональный оперштаб, новые случаи заражения COVID-19 выявлены в 21 муниципалитете. Антилидером по количеству больных стал Сургут (835 человек), в тройке также Нижневартовск (424 человека) и Ханты-Мансийск (333 человека).

С учетом нынешних данных общее количество заболевших за все время пандемии в Югре составило 115 942 человека. Подавляющее большинство — 94 631 пациент — выздоровели, под наблюдением остаются 19 144 человека: в основном они находятся на самоизоляции. Умерли 2 167 югорчан, в том числе четыре человека — за минувшие сутки.

Отметим, что связывать сильный рост числа заболевших с приходом в Югру нового штамма коронавируса некорректно: по данным Роспотребнадзора, в регионе за сутки было выявлено лишь 29 новых случаев заболевания «омикроном».


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Сегодня в 13:11, просмотров: 81, комментариев: 0
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