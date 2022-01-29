Коронавирус отправил на больничные койки 183 югорчанина за сутки

Глава департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский рассказал о ситуации в ковидных госпиталях. По словам директора ведомства, накануне госпитализированы 183 больных COVID-19. Из 1 619 развернутых коек заняты 986.⠀

«Наибольшую нагрузку испытывает амбулаторное звено: только за вчерашний день диагноз новой коронавирусной инфекции впервые установлен у 2978 югорчан», – подчеркнул Добровольский.

Напомним, что накануне новые заболевшие выявлены во всех муниципалитетах округа. Большинство новых случаев приходится на Сургут – 1 142 зараженных. В тройке лидеров также оказались Ханты-Мансийск с 283 новыми случаями и Нефтеюганск с 262. Нижневартовск оказался на четвертом месте – там накануне диагноз подтвердился у 256 жителей.