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Более тысячи сургутян заразились ковидом за сутки

Коронавирус накануне подтвердился у 2978 жителей ХМАО

Более тысячи сургутян заразились ковидом за сутки
Фото: pixabay.com

Югра продолжает ставить антирекорды по суточному приросту зараженных коронавирусом. За минувшие сутки в регионе зарегистрировано 2 978 новых случаев COVID-19. 112 988 человек болели за весь период пандемии.

Новые заболевшие выявлены во всех муниципалитетах. Большинство новых случаев приходится на Сургут – 1 142 зараженных. В тройке лидеров также оказались Ханты-Мансийск с 283 новыми случаями и Нефтеюганск с 262. Нижневартовск оказался на четвертом месте – там накануне диагноз подтвердился у 256 жителей.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 94, с симптомами ОРВИ – 2 875, в бессимптомной форме заболевания – 9. Выздоровели за весь период пандемии — 94 448 человек.

Умерли за сутки три пациента. Общее число летальных случаев выросло до 2 163.


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Сегодня в 12:14, просмотров: 171, комментариев: 1
Комментарии:
6xz34e
Сегодня в 12:39
Уважаемая Кристина!Не пугайте людей!Сейчас свободно вечером обратись в поликлинику (даже №2)и сразу (дождались!!!) берут тест.В прошлом году-если выпросишь.Вот и вся разница.И все же-будем здоровы!!!

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