Мошенники развели жительницу югорского поселка более чем на миллион рублей

В ОМВД по Сургутскому районе возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Жертвой аферистов стала 43-летняя жительница поселка Нижнесортымский, сообщили в пресс-службе районного ОМВД.

Женщина заинтересовалась рекламой инвестиций, увиденной на YouTube. Она оставила свои контакты, и на следующий день с ней связался мужчина, который назвался представителем компании «Инвест Кор». Затем ей позвонил еще один мужчина, который рекомендовал открыть счет, положить на него деньги и оформить карту популярного банка. Женщина выполнила и другие указания, полученные от собеседников: отправила скан заграничного паспорта, адрес регистрации и номер счета карты, куда она положила 9 тыс. руб.

Спустя некоторое время у югорчанки появился «личный ассистент Даниель Власов», который предложил ей осуществить первую сделку и вложить 600 тыс. руб. Таких денег у сельчанки не оказалось: ради этого она сдала под залог в ломбард золотые изделия, перевела деньги с кредитных карт и одолжила у родственников. После этого она частями перевела деньги на счета физлиц, которые якобы являются доверенными лицами компании.

«Заявительница сообщила о решении вывести со счета всю прибыль от сделки, и с ней связался новый аналитик Мария, которая сообщила, что для этого необходимо скачать новое приложение и внести на счет 6 тысяч евро. Данный факт смутил женщину, и она прекратила общение с лжеинвесторами», - отметили в пресс-службе ОМВД по Сургутскому району.