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В Югре подешевела ипотека

Ипотечный чек в ХМАО за месяц сократился почти на восемь процентов

В Югре подешевела ипотека
pixabay.com

В декабре 2021 года средний размер выданных ипотечных кредитов в ХМАО составил 3,34 млн руб. По сравнению с ноябрем (3,67 млн руб.) он сократился на 7,7%. Несмотря на падение, Югра заняла шестое место в стране по среднему ипотечному чеку. Это следует из отчета Национального бюро кредитных историй (НБКИ), составленного на основе данных кредиторов.

В целом по стране средний размер ипотечных кредитов в декабре составил 3,20 млн руб. По сравнению с ноябрем он снизился на 13,5% (в ноябре было 3,70 млн руб.). До этого средний ипотечный чек рос 4 месяца подряд.

Вместе с тем, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний размер выданных ипотечных кредитов, напротив, вырос на 15,2% (в декабре 2020 года было 2,78 млн руб.).

«Полтора года средний чек ипотечного кредита рос почти непрерывно. Даже после некоторого снижения в декабре 2021 года, он все равно остается значительно выше «допандемийного» уровня», - отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.


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Сегодня в 14:29, просмотров: 151, комментариев: 0
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