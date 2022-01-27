Югра, Ямал и Тюменская область получат дополнительно 430 млн рублей на зарплаты медиков

Правительство РФ направит в этом году дополнительные 430 млн рублей регионам «тюменской матрешки» для оплаты труда медработников. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте федерального кабмина.

Согласно документу, Югра получит 128,4 млн рублей, Тюменская область – 111,4 млн, Ямал – 192 млн. На все российские регионы выделено 17,3 млрд рублей.

Решение о дополнительном финансировании было принято исходя из прогноза увеличения штата медработников, отметил на заседании правительства Михаил Мишустин. Ожидается, что в больницы и госпитали страны придут еще 11 тысяч врачей и 13,5 тысячи средних медицинских работников.