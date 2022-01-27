16+
Логотип Сиапресс
USD  78,9470   EUR  88,4680  

Новости

Больше новостей
Что должно появиться на месте «Авроры»?
Комментировать
0
Нужно ли сносить «Аврору»?
Комментировать
0
Боитесь ли вы заболеть омикроном?
Комментировать
0
Как вам традиционные ценности россиян, описанные Минкультом?
Комментировать
0
Вы ознакомились с реестрами традиционных ценностей и чуждых идей, созданными Минкультом?
Комментировать
0
Больше опросов

Наталья Комарова заняла 19 место в топе цитируемых в СМИ губернаторов

Губернатор Югры попала в рейтинг самых цитируемых глав регионов за прошлый год

Наталья Комарова заняла 19 место в топе цитируемых в СМИ губернаторов
Фото: admhmao.ru

Губернатор Югры Наталья Комарова заняла 19 место в рейтинге самых цитируемых в СМИ глав регионов за 2021 год по мнению портала «Медиалогия». Эксперты исследовательской компании отмечают, что Комарова попала в повестку многих изданий из-за поста в Инстаграме: на одном из совещаний она предложила рассмотреть возможность масштабирования нового налогового режима на всю нефтяную отрасль с 1 января 2022 года.

Первые три места заняли мэр Москвы Сергей Собянин, президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

На восемнадцатой и двадцатой строчках расположились главы Республики Саха Айсен Николаев и Воронежской области Александр Гусев.


нравится (0) не нравится (1)
Сегодня в 17:15, просмотров: 130, комментариев: 2
Комментарии:
Александр Наумов
Сегодня в 17:31
а СИАПРЕСС куда смотрит. надо пятикратно рассказывать о главе региона , как кушает,как одевается, как улыбается, подключить Сургут Интерновости и прочие СМИ. Взять из бюджета региона пару ЛЯРДОВ.
и глядишь глава юГРЫ обгонит не только мэра Москвы, но и самого Джо Байден .Всего в России 85 регионов — субъектов Российской Федерации, в том числе 22 республики, 9 краёв, 46 областей.
Сергей Б
Сегодня в 18:00
СИАПРЕСС не хочет вместе с ней на нары отправиться, если что.
Показать все комментарии (2)

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​«Травма» Сургута без смещения 3209
  2. ​Бывшего инспектора ФСИН из Сургута отправили в колонию за взятки 1521
  3. Старый сургутский кинотеатр собираются сносить 1331
  4. ​Арестован замдиректора управления капстроительства Нижневартовска Сергей Бочков 1039
  5. Врач СОКБ рассказала о последствиях ковида у детей 864
  6. ​Югра обновила антирекорд по заболеваемости коронавирусом 851
  7. ПЦР-тест придется сдавать даже после короткого отпуска? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 752
  8. ​Снос «Авроры» сделает и без того унылый архитектурный облик Сургута еще беднее. К тому же это разрывает связь поколений 517
  9. ​Рост цен привиделся жителям Югры 486
  10. Югорчанин на элитном авто пошел на обгон и спровоцировал смертельное ДТП 483
  1. ​Андрея Филатова просят оставить «Аэрофлот» в Сургуте 3825
  2. Врачи Сургута ищут автоволонтеров, готовых развозить терапевтов и педиатров по вызовам 3717
  3. ​США нужна война в Европе 3580
  4. Вартовчанин пытался вернуть деньги за не купленный джемпер и получил штраф 3519
  5. ​В Нижневартовске отремонтируют девять дорог 3354
  6. В Югре ввели новые ограничительные меры из-за роста числа заболевших коронавирусом 3225
  7. ​«Травма» Сургута без смещения 3209
  8. Уберите ваши руки 3208
  9. Вартовчанин спас своего соседа, вытащив из горящего дома 3191
  10. ​Советник главы Сургута Роман Клим возглавил новый департамент 2763
  1. ​Как получить медотвод от ковид-вакцинации 29446
  2. Вторая медсестра Сургутской травматологической больницы покончила с собой 20687
  3. Югорская медсестра спасла пассажирку самолета во время полета 10777
  4. Близ Нефтеюганска выбросили нераспроданные ели: горожане недовольны 10605
  5. ​В Нижневартовске эвакуируют крупные торговые центры 9007
  6. ​Новый год в Нижневартовске омрачила смерть на дороге 7691
  7. В Нижневартовске в ДТП с автобусом погибли двое взрослых и ребенок 7551
  8. Арестованную главу «Нефтесервиса» из Нижневартовска оштрафовали на 20 млн рублей 7153
  9. ​У главы Нефтеюганска новый заместитель 7142
  10. ​Вице-мэру Нефтеюганска Павлу Прокоповичу прочат отставку 6813

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика